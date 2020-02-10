المفتي العام للقدس يبحث مع عدد من السفراء العرب سبل مواجهة «خطة السلام الأمريكية»

بحث المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك ، الشيخ محمد حسين، اليوم الاثنين، مع عدد من السفراء العرب اليوم الاثنين سبل مواجهة "خطة السلام الأمريكية" وخطرها وتداعياتها على القضية الفلسطينية برمتها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء المفتي عددا من السفراء العرب المعتمدين لدى دولة فلسطين، وهم سفراء مصر عصام عاشور، والمغرب محمد الحمزاوي، والأردن الهاشمية محمد أبو وندي، وتونس الحبيب بن فرح.

وأطلع مفتي القدس - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - السفراء على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، حيث الاعتقالات والمضايقات المتواصلة، وسياسة الإبعاد الممنهجة ضد العاملين في المسجد ورواده.

وحث الشيخ حسين ، العرب والمسلمين على القيام بمسؤولياتهم الدينية والوطنية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، للوصول إلى نيل أمانيه في الحرية والاستقلال.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية والدولية، على مستوى الحكومات، أو الشعوب لدعم صمود الفلسطينيين في المجالات كافة.

من جانبهم، أكد السفراء أن حكومات وشعوب دولهم تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويبذلون الجهود الحثيثة على مختلف المستويات لدعمه، وبخاصة القدس وأهلها، مشيرين إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعوب العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني.