3 أفلام مصرية تشارك في الدورة الأولى للمهرجان الدولي برومانيا

أعلن مهرجان Film O'Clock الدولي برومانيا، عن مشاركة ثلاثة أفلام مصرية في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن الدورة الأولى المقرر إقامتها افتراضيا خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل.

الأفلام الثلاثة هي؛ "الحد الساعة 5"، إخراج شريف البنداري، والذي شارك في مسابقة سينما الغد في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، من بطولة الفيلم هديل حسن، وأيتن أمين، وصدقي صخر، وتدور أحداثه حول «هديل» فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها فتقرر الذهاب لعمل تجربة آداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، يضعها خيري في لحظة إختيار تزيد من حيرتها، الفيلم يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي "روائي - تسجيلي".

الفيلم الثاني هو "حنة ورد" إخراج مراد مصطفى، والذي شارك أيضا في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة، وهو من تأليف محمد منصور، وبطولة هاجر محمود ومارينا فيكتور وحليمة وورد وعماد غنيم، وإنتاج صفي الدين محمود وشريف فتحي، وتدور أحداثه حول "حليمة" وهي امرأة سودانية تعيش في مصر وتعمل "حنانة"، ترسم الحنة للعرائس قبل حفلات الزفاف، تذهب إلى حفلة حنة في أحد المناطق الشعبية بجوار أهرامات الجيزة للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة، وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

أما الفيلم الثالث الذي يمثل السينما المصرية في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان Film O'Clock هو التسجيلي "الموعود" إخراج أحمد الغنيمي، الذي شارك في الدورة الأخيرة لمهرجان برلين السينمائي، وتدور أحداثه في بقايا مدينة الفسطاط التاريخية.

وقال الناقد أندرو محسن مندوب المهرجان في مصر، إن الأفلام المشاركة في Film O’Clock International Festival ستعرض بالتزامن في 5 دولة، من بينها مصر، بالإضافة إلى رومانيا ولتوانيا وجنوب إفريقيا واليونان، مشيرا إلى أن هذه الدول على نفس خط الطول الجغرافي ومن هنا جاءت تسمية المهرجان، كاشفا عن أن المهرجان يخصص جائزة مالية بقيمة 1000 يورو، تمنح للفيلم الفائز بتصويت الجمهور بعد مشاهدة الأفلام أونلاين، عبر موقع Festival Scope.