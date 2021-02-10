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تركيا تشن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أربيل (كردستان العراق) - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:16 م

قالت مصادر مطلعة إن طائرات حربية تركية قصفت، اليوم الأربعاء، مواقع يشتبه في أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في إقليم كردستان شمالي العراق.

وقال مصدر عسكري كردي لـ(د.ب.أ)، إن الضربات الجوية أصابت جبل كاره وقرى في محافظة دهوك.

وأضاف المصدر أن هناك اشتباكات عنيفة مستمرة بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ستة مقاتلين.

وقال شعبان خليل، مدير بلدة دينارته في دهوك، إن 6 قرى في منطقة دينارته في دهوك تعرضت لقصف الطائرات الحربية التركية منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.

وتشن تركيا هجمات متكررة في شمال العراق، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني المحظور وجماعات إرهابية أخرى.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وأكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء أنها نفذت ضربة استباقية ضد عناصر من "جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية" في شمال العراق في إطار المرحلة الثانية من عملية "مخلب النسر"، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال بيان للوزارة إن هذه الخطوة تهدف إلى عرقلة جهود حزب العمال الكردستاني لإعادة بناء مواقعه المستخدمة في تنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا.

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