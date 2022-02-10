بوتين: كازاخستان كانت ضحية لعصابات دولية في يناير الماضي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مستهل مباحثاته بموسكو مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن كازاخستان وقعت في شهر يناير الماضي ضحية عصابات دولية.

وخاطب الرئيس الروسي نظيره الكازاخستاني مع بدء محادثاتهما في الكرملين، بحسب وكالة أنباء "تاس" اليوم الخميس، قائلا: "هذا أول لقاء لنا بعد أحداث يناير، حين وقعت كازاخستان من دون أي مبالغة ضحية لبعض العصابات الدولية، التي استغلت الوضع الصعب داخل البلاد".

وأضاف الرئيس الروسي: "لقد التقينا بكم قبل حلول العام الجديد، ولم يكن هناك ما ينذر بتطور مثل هذه الأحداث"، مؤكدا أن كازاخستان تقف حاليا على قدميها بثبات بفضل جهود السلطات.

وكان الكرملين، أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي سيستقبل اليوم في موسكو الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين في بيان أنه من المخطط أن يتم بحث الحالة الراهنة وآفاق التطوير لكامل دائرة علاقات التحالف بين روسيا وكازاخستان وقضايا التعاون الاندماجي في الساحة الأوراسية والملفات الدولية الحيوية.