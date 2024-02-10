القوات الأمريكية تهاجم أهدافا للحوثيين في اليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن قوات الجيش الأمريكي قصفت مرة أخرى أهدافا مرتبطة بجماعة الحوثيين في اليمن بهدف السماح بحرية الملاحة في البحر الأحمر.

ويستهدف القصف الجوي والبحري الذي تقوده الولايات المتحدة مواقع الحوثيين بشكل متقطع منذ ما يقرب من شهر.

وقالت القيادة المركزية إن هجمات أمس الجمعة استهدفت زورقين مسيرين و4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وصاروخ كروز للهجوم البري المتنقل "كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

وأضافت أنه تم التعرف على الصواريخ والزورقين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن و"شكلت تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وتعهدت الجماعة المسلحة بمهاجمة السفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل. ومع ذلك ، فإن العديد من السفن التي تعرضت لإطلاق النار ليس لها صلة بإسرائيل .

ويقول الحوثيون إنهم يريدون فرض حد للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي ضوء المخاطر، تتجنب شركات الشحن الكبرى بشكل متزايد أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا وتبحر حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.