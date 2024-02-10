المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة خزينة مصنع نسيج في الإسماعيلية



قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن المشدد 10 سنوات، على تشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة خزينة من إحدى شركات الغزل والنسيج بالمحافظة.



وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محمد الصواف وأحمد حمدي، ومصطفى فؤاد.

وتضم قائمة المتهمين كلا من "السيد. ق، سائق بإحدى شركات الغزل والنسيج" "عيد. ع. ح" "مصطفى. ع" "علي. ش" "وائل. ه" "سيد. س".

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2023، بمركز أبو صوير، عندما سرق المتهمون نقود ومنقولات مملوكة لمصنع مصر كوريا للغزل والنسيج بالإكراه، وتعديهم على "محمد. س" و"محمد. أ" فردي أمن بالمصنع، ليلاً بالأسلحة التي كانت بحوزتهم، وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات من خزينة المصنع.

وأكد شاهد عيان من أفراد أمن المصنع، أنه أثناء عمله شاهد ضوء خارج أبواب المصنع، وشاهد أحد المتهمين ملثمًا ويحمل سلاح ناري، ووجه له ضربة بالسلاح، وتبعه اثنين آخرين، بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة"، والآخر سلاح ناري "فرد خرطوش"، وتعدوا بالضرب عليه، وإصابته ثم دخلوا المصنع، وسرقوا مبلغ نقدي وذاكرة الكاميرات وفروا هاربين.

فيما أفاد شاهد عيان آخر، بالمضمون ذاته للشاهد الأول، وتمكنه من كشف وجه المتهم الأول، وقرر الشاهد الثالث مدير مبيعات وتسويق بالمصنع، أنه فور علمه بالحادث انتقل مسرعاً، والتقى الشاهدين ووجد خزينة الشركة محطمة، مؤكدا أن المتهم الأول وهو سائق بالمصنع، كان يعلم بوجود المبالغ المالية في الخزينة لأنه رافقه يوم استلامها ونقلها، من البنك للمصنع.