انعقاد الدورة الـ19 لاجتماع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي

استضافت مدينة جدة اليوم الاجتماع الـ19 للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ومثل دولة قطر في الاجتماع عبد الرحمن عبد الله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة.

وجرى خلال جلسة الافتتاح اعتماد تشكيل مكتب المجلس الاستشاري في دورته الجديدة، حيث تسلمت المملكة العربية السعودية الرئاسة من دولة قطر، التي ستتولى منصب المقرر، فيما تولت فلسطين والسنغال نيابة رئاسة المجلس الاستشاري.

وناقش الاجتماع، جدول أعمال ومشاريع القرارات والوثائق التي سيتم تقديمها خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، المزمع عقده يومي 12 و13 فبراير الجاري في جدة.

وأكد الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة، في منظمة الايسيسكو على مساعي المنظمة لتأهيل ملكات التميز والابتكار في العالم الإسلامي، لتصبح منطلقات للبحث والتجديد في جميع المجالات، ذات البعد العلمي والفني والتقني والتواصلي، مستعرضا أبرز ما حققته الإيسيسكو من إنجازات في المجال الثقافي خلال دورتي المؤتمر، وما ستقدمه من مبادرات ووثائق خلال أعمال المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي.

وأشار الدكتور زين العابدين، في هذا الصدد إلى أن الإيسيسكو تعمل على استحداث مراكزها المتخصصة في فنون الخط والمخطوطات، والشعر والأدب، مؤكدا أن المنظمة تستلهم مع دولها الأعضاء خطط عمل نوعية لتحقيق مزيد من العمل والابتكار حتى تحل الثقافة محلا جوهريا وفعلا تأسيسيا في العالم الإسلامي.

من جهته استعرض الدكتور طلال بن سعود الرويس، رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، إسهامات حضارة العالم الإسلامي في النهوض بالشأن الثقافي.

واختتمت أعمال الاجتماع باعتماد مشروع جدول أعمال المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي.