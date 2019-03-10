«بامبو إيرويز» الفيتنامية: نخطط لبدء رحلات إلى سنغافورة وطوكيو وسول

أعلنت أحدث شركة طيران في فيتنام، "بامبو إيرويز"، أنها تخطط للقيام برحلات إلى سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية، خلال هذا الشهر وأبريل المقبل.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن تبدأ الشركة رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة في أواخر العام الحالي أو مطلع عام 2020، حيث ستكون مدعومة من جانب شركة "بوينج"، بحسب ما قالته شركة الطيران الفيتنامية في بيان عبر البريد الإلكتروني، مساء أمس السبت.

وتهدف "بامبو إيرويز" – وهي ثاني شركة طيران خاصة تعمل في البلاد – إلى تشغيل 40 خط طيران داخلي بحلول نهاية هذا العام، بالمقارنة مع 20 خطا جويا داخليا خلال الربع الأول من العام.

وذكرت شركة الطيران التي تتخذ من هانوي مقرا لها، أن عدد الرحلات الداخلية قد يصل إلى 100 رحلة في اليوم الواحد، تعمل على نقل 5 ملايين مسافر خلال العام الحالي.

وتأسست "بامبو ايرويز" في منتصف عام 2017، بواسطة شركة "إف.إل.سي" وبرأسمال يبلغ 700 مليار دونج "30 مليون دولار"، وتم زيادته في يوليو الماضي إلى 1.3 مليار دونج (55.68 مليون دولار).

وحصلت الشركة على رخصة تشغيل في وقت سابق من نوفمبر الماضي، ووقعت الشركة بالفعل على اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراء 20 طائرة بوينج 787 دريملاينر و24 طائرة إيرباص إيه 320، وهو يعد عددا كبيرا بالنسبة لشركة طيران ناشئة.