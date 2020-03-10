الشرطة السودانية: موكب حمدوك تم استهدافه بعبوة متفجرة تزن 750 جراما

أعلنت الشرطة السودانية أن موكب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تم استهدافه أمس بعبوة متفجرة تزن 750 جراما زُرعت على جانب الطريق، لافتة إلى أنها عبوة مصنعة محليا مكونة من مادة (أذيد الرصاص)، شديدة الحساسية، والتى تُحدث أصوات عالية عند الانفجار.

وقال لواء شرطة دكتور عمر عبد الماجد بشير الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن فرق الأدلة الجنائية بقسم الأسلحة والمتفجرات، توصلت إلى تحليل المادة المتفجرة وآثارها، موضحة أن العبوة خلفت في مركز الانفجار حفرة بطول 90 سنتيمترا وعرض 65 سنتيمترا وعمق 25 سنتيمترا، وأحدثت آثاراً في دائره قطرها 1500متر، حيث تسببت الشظايا الحديدية في إحداث الأضرار المادية بالمركبات.

وأضاف أن فرق التحريات والتحقيقات تواصل عملها بتنسيق تام مع الأجهزة النظامية والعدلية للوصول إلى كشف أبعاد المخطط، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ عن المظاهر والتحركات المشبوهة وضرورة عدم التوافد لمسرح الحادث، لما في ذلك من خطورة على حياة المواطنين.