الاتحاد الأوروبي يتسلم 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح بيونتيك-فايزر الشهر الحالي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن المشروع المشترك الألماني الأمريكي "بيونتيك-فايزر"، لإنتاج لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، سيمد الاتحاد الأوروبي بأربعة ملايين جرعة إضافية خلال الأسبوعين المقبلين لمواجهة انتشار السلالات المتحورة من الفيروس.



وأضافت فون دير لاين، في بيان مكتوب: "من خلال استخدامها المستهدف، الذي تشتد الحاجة إليه بشكل خاص في المناطق الحدودية، فإن تلك الجرعات ستساعد أيضا في ضمان أو استعادة حرية حركة البضائع والأشخاص".



والمشروع الألماني الأمريكي المشترك لشركتي الأدوية "بيونتيك" و"فايزر" لديه ثلاث لقاحات للمرض التنفسي الفتاك، تمت الموافقة على استخدام أحدها في التكتل حتى الآن.



وتتوقع المفوضية تسلم حوالي مئة مليون جرعة من تلك اللقاحات الثلاثة، بحلول نهاية مارس الجاري.



وكان من المتوقع أن يوفر مشروع "بيونتيك-فايزر" في بادئ الأمر 62 مليون جرعة بشكل إجمالي، لكن من المتوقع الآن أن يتم تسليم 66 مليونا.



وذكرت المفوضية الأوروبية أنها تفاوضات من أجل الزيادة، حتى يتسنى للدول الأعضاء استخدام الجرعات في مناطق يخشى من انتشار سلالات متحورة من الفيروس بها.



وذكر بيان المفوضية أن "لقاح بيونتيك-فايزر" أثبت فعاليته بشكل كبير ضد جميع السلالات المعروفة حاليا من فيروس كورونا".