فيورنتينا الإيطالي يفوز على سيفاس سبور التركي في دوري المؤتمر الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق فيورنتينا الإيطالي على ضيفه سيفاس سبور التركي 1 / صفر، مساء الخميس، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل أنتونين باراك الهدف الوحيد لفيورنتينا في الدقيقة 70. وضمن منافسات الدور ذاته، فاز ليش بوزنان البولندي على يورجوردينس السويدي 2 /صفر.

وتقدم الفريق البولندي عن طريق أنتونيو ميليتش في الدقيقة 40، قبل أن يضيف فيليب مارشوينيسكي الهدف الثاني في الدقيقة 83.

من جهة أخرى، تعادل بازل السويسري وضيفه سلوفان براتيسلافا 2 /2. وتقدم بازل عن طريق زكي أمدوني في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك يوري ميدفيديف التعادل للفريق السلوفاكي في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 41 سجل أندي زيكيري الهدف الثاني لبازل، قبل أن يدرك مالك أبو بكاري التعادل مجددا للضيوف في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تعادل جينت البلجيكي مع ضيفه باشاك شهير التركي 1 /1.

وتقدم ستيفانو أوكاكا بالهدف الأول لباشاك شهير في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جيفت أوريان التعادل للفريق البلجيكي في الدقيقة 37. وتقام مباريات الإياب للدور ذاته يوم الخميس المقبل.