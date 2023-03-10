 إسبانيا: الاتحاد الأوروبي أقرب إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع ميركسور - بوابة الشروق
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إسبانيا: الاتحاد الأوروبي أقرب إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع ميركسور


نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 3:05 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 3:05 م

أعربت إسبانيا عن ثقتها في قدرة الاتحاد الأوروبي، على إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع المجموعة الاقتصادية لدول أمريكا الجنوبية ميركسور، لتضخ الزخم في عملية طالت لعقود.

وقالت وزير التجارة الإسبانية شيانا مينديز في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، إن الاتحاد الأوروبي شارك قائمة مبدئية للالتزامات البيئية مع مجموعة ميركسور، البرازيل والأرجنتين وباراجواي والأوروجواي، خلال زيارة للمنطقة الأسبوع الجاري.

وأوضحت أن المسودة تدعو التكتل بأمريكا الجنوبية إلى الوفاء بالتزامات الحفاظ على البيئة. 

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري وأكبر مستثمر في المنطقة، وأن الاتفاق سيغطي سوقا تضم 780 مليون نسمة. 

وبعد اتفاق سياسي في 2019 تعطل الاتفاق التجاري الذي لم تتم المصادقة عليه بعد، بسبب مخاوف من التزامات البرازيل بحماية غابات الأمازون المطيرة في ظل حكومة الرئيس السابق جاير بولسونارو.


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