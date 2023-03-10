تراجع معدل التضخم في روسيا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي الصادرة، اليوم الجمعة، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا خلال فبراير الماضي إلى 99ر10% مقابل 77ر11% سنويا خلال يناير الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، إلى أن توقعات المحللين تراوحت بين 8ر10% و3ر11% خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 46ر0% شهريا خلال الشهر الماضي في حين كانت التوقعات تشير إلى 53ر0% شهريا.

وارتفعت أسعار السلع في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 26ر10% سنويا وبنسبة 37ر0% شهريا، وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 33ر9% سنويا وبنسبة 79ر0% شهريا.

في المقابل ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 22ر11% سنويا وتراجعت بنسبة 08ر0% شهريا.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 01ر13% سنويا وزادت أسعارها بنسبة 72ر0% شهريا.

بينما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا 69ر12 سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 72ر13% خلال الشهر السابق، وبلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 13ر0% مقابل 3ر0% خلال الفترة نفسها.