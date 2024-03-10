نائب محافظ البحيرة تسلم أجهزة كهربائية ومنزلية للعرائس الأولى بالرعاية

سلمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً لمساعدتهن على إتمام زواجهن، وذلك بحضور فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت بلبع استمرار التعاون الدائم بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية ومساعدة العرائس الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتقدمت نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك على الجهود المبذولة والدور المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، مشيدة بالتعاون المستمر بين البنك والمحافظة في العديد من المجالات، التي تنعكس على تحقيق التنمية وتعود بالنفع على جميع المواطنين.

وأكدت ضرورة تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم المبادرات، التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات.