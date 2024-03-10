مفوض أونروا: شهر رمضان يأتي على سكان غزة مع انتشار الجوع الشديد واستمرار النزوح

قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن شهر رمضان المبارك المقرر أن يبدأ يوم غد الاثنين يأتي على سكان قطاع غزة مع انتشار الجوع الشديد واستمرار حالة النزوح.



وصرح لازاريني في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "بالنسبة لسكان غزة، يأتي شهر رمضان مع انتشار الجوع الشديد واستمرار النزوح ويسود الخوف والقلق وسط تهديدات بعملية عسكرية في رفح".



وأضاف لازاريني أن شهر رمضان "شهر السلام والعطاء حيث تجتمع العائلات معًا، مشددا على ضرورة أن يأتي هذا الشهر بوقف إطلاق النار لسكان غزة الذين عانوا أكثر من غيرهم".



وأكد لازاريني أن سكان القطاع الساحلي البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة "هم بحاجة ماسة إلى استراحة وهدوء البال،وقد انتظروا ذلك لفترة طويلة".



وتشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عقب تنفيذ حركة المقاومة (حماس) هجوما عسكريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.



ومنذ ذلك الوقت، تواصل إسرائيل شن هجماتها البرية والجوية والبحرية على القطاع الذي يعاني أصلا من تبعات الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2007.



وحتى الآن، استشهد 31 ألفا و45 فلسطينيا وأصيب 72 ألفا و684 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.



وقال لازاريني بعد 5 أشهر من الحرب "الوحشية" في غزة لم تسلم منها الأمم المتحدة، حيث قتل أكثر من 160 موظفا من الأونروا.



وأفاد بتضرر أكثر من 150 منشأة تابعة للأمم المتحدة وبعضها دمر بالكامل ومن بينها العديد من المدارس، لافتا إلى مقتل أكثر من 400 نازح أثناء سعيهم للحصول على الأمان تحت علم الأمم المتحدة.



وأشار إلى اعتقال العشرات من موظفي الأونروا، وتعرض العديد منهم لسوء المعاملة أثناء الاستجواب في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.



وأكد لازاريني أن كل هذه "الانتهاكات" تتطلب إجراء تحقيق مستقل بمجرد انتهاء الحرب ومحاسبة المسئولين، مشددا على ضرورة حماية الأمم المتحدة وموظفيها ومبانيها وأصولها في جميع الأوقات.