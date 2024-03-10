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وفد دبلوماسي كوري شمالي يزور منغوليا

د ب أ
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 1:21 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 1:21 م
غادر وفد دبلوماسي كوري شمالي، بلاده، في زيارة إلى منغوليا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن وفد وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بقيادة نائب وزير الخارجية باك ميونج-هو، غادر بيونج يانج، أمس السبت، في زيارة إلى منغوليا.

وأضافت صحيفة "رودونج سينمون" ، التابعة لحزب "العمال الحاكم"، أن مسئولي الوزارة والقائم بأعمال منغوليا رافقوا الوفد إلى مطار "بيونج يانج" الدولي.

ويبدو أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حليف تقليدي.

جدير بالذكر أن منغوليا لديها علاقات جيدة مع كوريا الشمالية، حيث حافظت على بعثتها الدبلوماسية في بيونج يانج، حتى أثناء جائحة كوفيد-19.

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