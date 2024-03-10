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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي: نعزز باستمرار الاستعداد لشن هجوم على لبنان

تل أبيب - معا
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 12:04 ص

قال قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، السبت، إن الجيش ملتزم بتغيير الوضع الأمني بالشمال قرب الحدود مع لبنان من أجل إعادة السكان إلى منازلهم.

وأكد قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية خلال زيارة للجليل الغربي، أن جيش الاحتلال يعزز باستمرار الاستعداد لشن هجوم على لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، إنه هاجم بالطيران أهدافا تابعة لحزب الله في عيتا الشعب ومجدل زون وكفرا جنوبي لبنان.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان تجاه شمال البلاد وهاجم مصدر الإطلاق.

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