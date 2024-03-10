شركات أجنبية تبدأ إعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا

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بدأت شركات أجنبية من النمسا وألمانيا والدنمارك وتركيا العمل على إعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للانباء يوم السبت أن الشركات التركية تقوم بترميم الجسور والطرق وتوفير مولدات الطاقة والمحطات الطبية المتنقلة. وقالت إن شركات البناء التركية أنجزت سبعين مشروعا على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار.

ووفقا لبلومبرج فإن الشركات الألمانية والنمساوية تقوم بإعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية ومصانع قطاع الدفاع. وتبرعت الدنمارك بمبلغ 130 مليون دولار لترميم حوض بناء السفن في نيكولاييف.

وأعلنت شركة راينميتال الألمانية عن خطط لإنشاء مصنع لإنتاج ذخائر من عيار 155 ملم في فبراير الماضي. وتقوم شركة إنتاج مواد البناء الأمريكية "آي فيكس إت" ببناء منشأة إنتاج جديدة في غرب أوكرانيا منذ العام الماضي.

وقالت بلومبرج إن الأعمال العدائية قد تتداخل مع تنفيذ العديد من الخطط لأن بعض المنشآت يمكن أن تتعرض للضربات. كما تشكل عملية توظيف القوى العاملة تحديا كبيرا.