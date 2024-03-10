النيابة تطلب تحريات مصرع شخص وإصابة 15 شخصا إثر تصادم في الإسكندرية

طلبت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث حول ملابسات حادث مصرع شخص، وإصابة 15 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أمام الكيلو 8 مدخل منطقة أبيس، على الطريق الصحراوي في نطاق محافظة الإسكندرية.

كما طلبت النيابة العامة مدها بالتقارير الفنية الخاصة بمعاينة موقع الحادث والحالة الفنية للسيارتين، وتقرير الطب الشرعي للضحية، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثة لأسرتها لمواراتها الثرى، وموافاتها بالتقارير الطبية للمصابين، وبيان أقوالهم حال سماح حالتهم الصحية بذلك.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من إدارتي شرطة "المرور، والنجدة"، حول ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي تجاه الإسكندرية، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وبانتقال شرطة المرور، رفقة سيارات الإسعاف، والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وقوع تصادم بين سيارتين أحدهما "نقل" والأخرى أجرة "ميكروباص".

تم نقل الجثة إلى ثلاجة الحفظ بمستشفى لحين تسليمها لأسرتها، والمصابين إلى مستشفى جمال حمادة لاسعافهم؛ حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وحالتهم مستقرة حتى الآن.

جرى العمل على تسيير الحركة المرورية، ورفع آثار الحادث، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ للعرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

ويُذكر أن الإدارة العامة للمرور حددت 10 نصائح لتجنب حوادث الطرق السريعة منها: الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقى المركبات، والتأكد من صلاحية الإطارات والفرامل، وعدم التسابق أو القيادة بسرعات جنونية على الطرق، والالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة، وتجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

بالإضافة إلى: تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق، والتزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق والمحاور السريعة، والانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران، وتوقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ، وعدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.