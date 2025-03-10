شهدت حلقة اليوم، الاثنين 10 مارس 2025، من مسلسل "كامل العدد" ظهورًا خاصًا لمكة محمد صلاح، ابنة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، كضيفة شرف.

يُعد هذا الظهور الأول لمكة في عمل درامي، وقد أثار تفاعلًا واسعًا بين المشاهدين.

مسلسل "كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، ويُعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي. تدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين شخصيتين رئيسيتين، وتتناول التحديات التي تواجههما في إطار درامي مشوق.

مشاركة مكة محمد صلاح في المسلسل كضيفة شرف أضافت بُعدًا جديدًا للعمل، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها والدها، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي وقت سابق، أشار المخرج خالد الحلفاوي إلى أن العمل سيشهد ظهورًا خاصًا لمكة محمد صلاح، دون الكشف عن تفاصيل الدور حينها.

يُعرض مسلسل "كامل العدد" يوميًا خلال شهر رمضان على قناة "ON" في تمام الساعة 11 مساءً.