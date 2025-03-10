أجرى الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية بنطاق حى حدائق القبة، لمتابعة أعمال استكمال توسعة وتطوير ميدان الحدائق، والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية والاطمئنان على سير العمل.

وأكد فوزى، اليوم الاثنين، على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك بحضور حاتم محمود، رئيس الحى، والأجهزة المعاونة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام التام بالبرامج الزمنية المحددة لضمان تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها بهدف تحقيق التنمية المستدامة 2030 ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ومواصلة جهود التغيير والبناء للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



