حريق هائل يلتهم 3 محلات تجارية في مدينة كوم أمبو بأسوان

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الثلاثاء، فى عدد من المحلات التجارية بشارع محطة السكة الحديد بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تلقى رجال الإطفاء بلاغا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق هائل في محل للفول والطعمية بمنطقة شارع محطة السكة الحديد.

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وخلال نصف ساعة تم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة أن الحريق دمر 3 محلات تجارية وواجهة عدد من الشقق السكنية بالعمارة التي تتواجد بها المحلات، وأيضا التهمت النيران عدد من لافتات المحلات التجارية، كما دمر الحريق عدد من الفروشات العشواىية المتواجدة بمحيط اندلاع الحريق.

وكلف مدير أمن أسوان، إدارة البحث الجنائي، بكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب الحريق، وجارِ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.