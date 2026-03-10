سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، موقف أرمنت–البياضية، لمتابعة إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الركوب لسيارات الأجرة، وذلك في جولة ميدانية للتأكد من انتظام العمل بالموقف عقب تحريك أسعار الوقود.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس اللجنة العليا للمواقف، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، ومؤمن عبد النبي مدير إدارة مشروع المواقف.

وخلال الجولة شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لسيارات السرفيس، كما تأكد من وضع الملصقات الخاصة بالأسعار الجديدة على جميع سيارات الأجرة بمختلف خطوط السير، لضمان وضوح التعريفة أمام المواطنين ومنع أي تلاعب في الأجرة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر مواقف السيارات وخطوط السير بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لضبط منظومة النقل الداخلي والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المعلنة.

واعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميًا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان صادر عن وزارة البترول.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا.

بنزين 92: 22.25 جنيه بدلًا من 19.25 جنيه.

بنزين 80: 20.75 جنيه بدلًا من 17.75 جنيه.

السولار: 20.50 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه.

غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.



