عبد المهدي يزور الرياض للتوقيع على اتفاقيات على غرار مثيلاتها مع إيران والأردن

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الثلاثاء، إن زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية سيتمخض عنها التوقيع على اتفاقيات تعاون على غرار الاتفاقيات مع إيران والأردن.

وأوضح عبد المهدي للصحفيين: "سأذهب إلى الرياض قريبا لإبرام اتفاقيات تعاون على غرار إيران والأردن".

وأضاف إن "العراق يريد أن يكون مركز ثقل إقليمي ولن ينضوي في أي محور وإنه لن يدعو إلى أي تصعيد يؤدي إلى صراع إقليمي ويرحب بجميع مساعي التهدئة ولن يكون طرفًا في أي نزاع إقليمي".

وكان وفد سعودي ضم أكثر من 100 شخصية بينهم 9 وزراء قد أنهى الأسبوع الماضي زيارة للعراق تمخض عنها سلسلة اتفاقيات في قطاعات الطاقة والصناعة والنفط والزراعة سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى الرياض قريبا.