أردوغان يلمح إلى تسلم منظومة «إس-400» الروسية قبل يوليو المقبل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن موعد تسليم منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي الروسية لتركيا قد يتم تقديمه عن موعده المقرر في يوليو المقبل.

ونقلت صحيفة "صباح" المؤيدة للحكومة التركية على موقعها الإلكتروني، عن أردوغان تأكيده للصحفيين الذين رافقوه خلال زيارته الأخيرة لروسيا أن خطوة شراء المنظومة تم اتخاذها من أجل الأمن القومي التركي وليس ضد دولة ثالثة، مؤكدا على أن "تركيا دولة ذات سيادة مطلقة ولن نسمح لأحد بمشاركتنا في هذا".

ولفت الرئيس للتركى إلى وجود اهتمام دولي كبير بقرار تركيا بشأن المنظومة الروسية وأن الوزراء الأتراك كثيرا ما يتم سؤالهم عما إذا كان هناك تغيير في موقف أنقرة بشأنها، مضيفا أن الرد يكون :"الأمر انتهى، وكل شيء جاهز"، وكشف أن تسلم المنظومة كان مفترضا أن يتم في يوليو إلا أنه "قد يتم قبل ذلك الموعد".

وتوصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق بشأن توريد "إس- 400" في سبتمبر 2017، وتقدر قيمة الصفقة بـ2.5 مليار دولار.

ويدور خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن قرار أنقرة شراء منظومة "إس- 400" والتي لا تتوافق مع أنظمة حلف الناتو. وحذرت واشنطن من أن المضي قدما في تلك الصفقة قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية على أنقرة.

وتحث الولايات المتحدة تركيا على شراء أنظمة باتريوت الدفاعية بدلا من منظومة إس-400، لكن أنقرة قالت إنه على الرغم من أنها ترغب في إبرام مثل هذا الاتفاق فإنه لن يكون ممكنا إلا إذا تم الاتفاق على الشروط المناسبة.

وتعمل أنقرة في الوقت نفسه على حيازة طائرات إف-35 الأمريكية، لكن الأمريكيين يخشون من أن يهدد ذلك بكشف الأسرار التكنولوجية المرتبطة بطائرات إف-35 الهجومية شديدة التعقيد.

وتركيا شريك في برنامج إنتاج الطائرات المقاتلة إف-35 الذي يتكلف تريليون دولار. وتعتبر هذه الطائرة جوهرة التكنولوجيا الأمريكية لصناعة الطائرات الحربية بسبب قدرتها على الإفلات من الرادارات الأكثر تطورا.

وكانت تركيا تسلمت من الولايات المتحدة الدفعة الأولى من مقاتلات "إف 35" عام 2018، من أصل 30 طائرة طلبتها أنقرة.