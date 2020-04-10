كنيسة نوتردام بفرنسا تحتفل بالجمعة العظيمة رغم الحريق ووباء كورونا

رغم وجود آثار للدمار على كاتدرائية نوتردام بسبب حريق تعرضت له قبل نحو عام، ووجود فجوة في السقف، وكون باريس في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أن الكاتدرائية احتفلت بالجمعة العظيمة.

وسار رئيس الأساقفة ميشيل أوبيتي، بصحبة ثلاثة فقط من رفاقه، إلى الكاتدرائية التي تم تشييدها قبل 800 عام واضعا خوذة البناء ولكنه خلعها لينحني أمام تاج الشوك.

ويُعتقد أن تاج الشوك، الذي يعد أحد أقدس الآثار في المسيحية، تم وضعه على رأس المسيح من قبل جنود رومان كانوا يسخرون منه قبل الصلب، وفق الاعتقاد المسيحي.

وأنقذ رجال الإطفاء هذا الأثر خلال الحريق الذى دمر الكاتدرائية قبل نحو عام.

ويعد احتفال الجمعة العظيمة ثاني احتفال يقام في كاتدرائية نوتردام منذ ذلك الحين، بعد قداس أقيم العام الماضي في كنيسة خلفية.

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