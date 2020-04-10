جوتيريش يحذر من هجمات بيولوجية في المستقبل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قناعته بوجود خطر متصاعد في المستقبل يتمثل في شن الإرهابيين هجمات بيولوجية سامة تهدف إلى انتشار أوبئة قاتلة مثل وباء كورونا.

وقال جوتيريش خلال لقاء عن بعد نظمه مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في نيويورك: "إن صور الضعف والقصور في الاستعدادات التي يظهرها الوباء الآن تعطي رؤية عن ما يمكن أن يكون عليه هجوم وبائي محتمل على يد الإرهابيين – ويمكن أيضا أن ترفع من مقدار الخطورة التي تنشأ عن هذه الهجمات".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى المخاطر المتعددة على الاستقرار الدولي بخلاف القلق الماثل في الإرهاب البيولوجي، بمناسبة أزمة كورونا، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي.