باولا بادوسا تحقق مفاجأة مدوية وتقصي بارتي من بطولة تشارلستون للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حققت الاسبانية المغمورة باولا بادوسا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا 6-4 و6-3 في الدور ربع النهائي من دورة تشارلستون الامريكية على ملاعب ترابية.

وكانت الاسترالية تمني النفس بتحقيق فوزها التاسع تواليا على الاراضي الامريكية بعد ان احتفظت بلقبها بطلة في دورة ميامي الاسبوع الماضي، لكن منافستها قدمت مباراة مثالية لتخرج فائزة.

وباتت بادوسا المصنفة 71 عالميا اللاعبة الادنى تصنيفا تتغلب على بارتي منذ سبتمبر عام 2019.

ولم تصدق بادوسا حجم الانجاز التي حققته بالفوز على المصنفة اولى عالميا بقولها "لا زلت تحت الصدمة. لا اصدق ما يحصل بصراحة".

واضافت "انا سعيدة جدا من المباراة التي قدمتها لا سيما أنني سيطرت فيها على اعصابي لأنه في بعض الاحيان من الصعب حسم هذا النوع من المباريات".

وتقدمت الاسبانية 5-4 في المجموعة الاولى لكنها تخلفت صفر-40 والارسال في حوزتها قبل ان تفوز بالنقاط الخمس التالية لتفوز بها.

وتبادلت اللاعبات كسر الارسال في المجموعة الثانية قبل ان تنجح الاسبانية في كسر ارسال بارتي في الشوط السابع لتواصل تقدمها حتى نهاية المباراة.

وتلتقي بادوسا في نصف النهائي مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الفائزة على الاميركية سلون ستيفنس 6-3 و6-4.

وتابعت التونسية انس جابر طريقها نحو النهائي بفوزها على الامريكية الشابة كوكو جوف 6-2 و7-6 (7-2) لتضرب موعدا في نصف النهائي مع المونتينيجرية دانكا كوفينيتش الفائزة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7-5 و6-1.