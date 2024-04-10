محافظ مطروح يتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ في أول أيام العيد

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في أول أيام عيد الفطر المبارك، مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وعرض الدكتور عبد الرحمن الطباخ، من خلال شاشات المركز، متابعة الحالة العامة بكل مدينة مع أولى ساعات يوم العيد وتوافر الأمن والطمأنينة وانتهاء صلاة العيد دون أي عقبات.

وتواصل محافظ مطروح، عبر شاشات المركز مع رؤساء المدن والاطمئنان على توافر المواد البترولية والخبز وغيرها.

وشدد على أهمية تكثيف جهود النظافة بجميع المدن ومتابعة اتصالات وشكاوى المواطنين أول بأول والرد عليها.

وكرم محافظ مطروح، عددا من العاملين بالمركز لجهودها في أعمال المتابعة والرصد الميداني للفعاليات المختلفة التي مرت بها المحافظة كالتغطية الميدانية للانتخابات الرئاسية ومتابعة جهود مواجهة السيول وغيرها غيرها.