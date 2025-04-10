تايوان تعلن استعدادها لإجراء مباحثات اقتصادية أعمق مع أمريكا

قال وزير الخارجية التايواني لين تشيا لونج اليوم الخميس إن تايوان على كامل الاستعداد، ورسخت قنوات اتصال نشطة مع الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات لين بعد فترة قصيرة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقف مؤقت لتنفيذ الرسوم " التبادلية" لمدة 90 يوما باستثناء الصين.

وقال لين في تايبيه إن تعليق فرض الرسوم الإضافية لمدة 90 يوما يمثل فرصة للانخراط في مباحثات أكثر تفصيلا بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين تايوان وأمريكا.

وأعرب عن أمله في ألا تكون هذه المباحثات مجرد " رد فعل سلبي على رسوم ترامب التبادلية وأن تعمل بدلا من ذلك على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية".

وأبرز الرئيس التايواني لاي تشينج تي في مقال بشبكة بلومبرج نيوز اليوم الخميس التزام تايوان نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، بما في ذلك الاستثمارات والمشتريات الجديدة، مع التركيز على بدء الرسوم من الصفر.

كما أعلن لاي في المقال عن خطط تايوان لإنشاء" فريق استثمار أمريكي" مشترك بين الوكالات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة.