السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا تعتزم الاستقالة في ظل غموض مفاوضات السلام

تعتزم السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا الاستقالة من منصبها بعد نحو ثلاث سنوات في كييف، وسط حالة من عدم اليقين بشأن محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط من أجل التوصل لاتفاق سلام يضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن السفيرة بريدجيت برينك ستترك منصبها في المستقبل القريب، رغم أنه لم يتضح على الفور موعد تركها لمنصبها على وجه التحديد.

وقد تسلمت برينك منصبها في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وكانت من أشد المؤيدين لتقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وكان من المتوقع استقالتها منذ بعض الوقت، خاصة في ظل اهتمام إدارة ترامب بالتقارب مع روسيا وإنهاء الحرب.

وأوضحت وزارة الخارجية أن: "السفيرة برينك بصدد التنحي عن منصبها. لقد أمضت السفيرة في كييف ثلاث سنوات – وهذه فترة طويلة في منطقة حرب. وبصراحة، الحرب استمرت لفترة أطول مما ينبغي".

وأضافت الوزارة بأن: "المسألة الجوهرية هي ما إذا كان الروس والأوكرانيون مستعدين للقيام بما يلزم لإنهاء هذه الحرب".