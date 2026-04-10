تسليم إيرباص من الطائرات يتراجع إلى أدنى معدل في الربع الأول منذ عام 2009

الجمعة 10 أبريل 2026 4:23 م القاهرة
نيويورك (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 4:14 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 4:14 م

سلمت شركة إيرباص إس.إي أقل عدد من الطائرات التجارية في الربع الأول منذ عام 2009، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة يمكن أن تحقق هدفها السنوي، وسط تداعيات الحرب الإيرانية.

وأضافت الشركة المصنعة للطائرات ومقرها فرنسا أمس الخميس أنها سلمت 114 طائرة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. ويمثل ذلك تراجعا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكانت الشركة تتوقع تسليم حوالي 870 طائرة هذا العام، لكن كان ذلك قبل بدء الحرب.

يشار إلى أن قطاع الطيران يواجه واحدة من الفترات الأكثر صعوبة، مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات وتقليص بعض من أكبر شركات الطيران في العالم لعملياتها وسط القتال.

وقال كريستوفر مينارد، المحلل البارز في دويتشه بنك في مذكرة اليوم الجمعة: "لتحقيق هذا الهدف، ستحتاج شركة إيرباص إلى الإسراع بشكل كبير من عمليات التسليم خلال الأشهر التسعة الباقية، مما يعني جدول أعمال مزدحما للغاية في النهاية".

