أكسيوس: ترامب كان على وشك إقالة مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب إيران

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على وشك إقالة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، على خلفية موقفها "غير المتحمّس" لحرب إيران، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تدخل مستشاره السابق روجر ستون.

وقال 5 مستشارين ومقربين لـ"أكسيوس" أن ترامب كان منزعجا من جابارد بعدما لم تُبد "تأييدا كاملا" لحرب إيران خلال شهادتها الأخيرة أمام الكونجرس بشأن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.

وفي اليوم السابق، استقال جو كينت، المستشار السابق لجابارد ومدير مكافحة الإرهاب، في خطوة لافتة تصدرت العناوين وأضعفت الرسالة الإعلامية للإدارة بشأن الخطر الذي تمثله إيران.

وقال مصدران لـ"أكسيوس" إن ترامب "وبّخ" جابارد في اجتماع خاص بعد ذلك بوقت قصير، وشكك في ولائها.

وأضاف مصدران آخران أن ترامب لم يكن غاضبا إلى هذا الحد، بل وجّه لها ملاحظات بنبرة ساخرة لكنها ودية.

وبعد ذلك بأسبوع، بدأ ترامب استطلاع آراء مستشاريه بشأن شهادة جابارد، وأدائها الوظيفي، وإمكانية استبدالها، لكن زملاءها في الحكومة دعموها، وكذلك فعل مستشاره السابق روجر ستون حين اتصل به الرئيس الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مطلع على طريقة تفكير ترمب لـ"أكسيوس": "روجر حسم الأمر. لقد أنقذ تولسي".

ورفض ستون التعليق، لكنه أكد الخميس على "إكس"، أنه تدخل لصالح جابارد، قائلا: "لحسن الحظ، تصرفت في الوقت المناسب".