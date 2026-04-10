قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن هجوما بطائرة مسيرة على بلدة في إقليم دارفور بالسودان أصاب حفل زفاف مما أسفر عن مقتل 30 مدنيا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال إفادة صحفية إن مراسم الزفاف كانت في بلدة كتم بشمال دارفور.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث في حرب الطائرات المسيرة المكثفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اللذين يخوضان حربا منذ أبريل/نيسان 2023 وأسفر الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات تقريبا في السودان عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، لكن جماعات الإغاثة تقول إن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وحملت مجموعة "محامو الطوارئ"، وهي جماعة حقوقية محلية ولجان المقاومة في الفاشر، وهي مجموعة شعبية تتابع الحرب، القوات المسلحة السودانية مسؤولية هجوم الأربعاء في بيانات نشرت يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال دوجاريك عن الهجوم " ندين هذا وجميع الهجمات ضد المدنيين. وإن الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد المدنيين والأعيان المدنية أمر غير مقبول."

ولم يرد الجيش على الفور على طلبات التعليق.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ في وقت سابق إن "النمط المتكرر" لهجمات الطائرات المسيرة من قبل الأطراف المتحاربة منذ مارس/آذار في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق ووسط وجنوب دارفور أدى إلى نزوح المزيد من السكان.