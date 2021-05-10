قنوات النيل المتخصصة تنهي استعدادها لعيد الفطر

قال أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، إنه تم الانتهاء من الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك على شاشات المتخصصة، حيث تعرض قناة نايل سينما على مدار أيام العيد في الساعة ١١:٣٠ مساء أفلام غبي منه فيه والمصلحة وبنات العم.

كما تعرض قناة العائلة في العاشرة مساء يوميا خلال أيام العيد مسرحيات الهمجي، إنها حقا عائلة محترمة، وشاهد ماشافش حاجة.

وتعرض نايل كوميدي في الحادية عشر مساء يوميا مسرحيات حزمني يا، ولعبة الست، وسك على بناتك.

أما قناة نايل لايف فتعرض في سهرتها يوميا علي مدار ثلاثة أيام مسرحيات العيال كبرت وراقصة قطاع عام وشارع محمد علي.

أما قناة ماسبيرو زمان فتعرض أول أيام العيد فيلم واحدة بواحدة وثاني أيام العيد فيلم سي عمر ومسرحية الدلوعة، وفي ثالث أيام العيد تعرض فيلم ابن حميدو.