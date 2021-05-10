صحة النواب: حل أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2018 خلال أسبوعين

قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة حسمت أزمة تكليف الصيادلة التى تلقت بشأنه العديد من طلبات الإحاطة، وذلك بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال أسبوعين.

وشهد اجتماع اللجنة الأحد، مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018 حيث رفض الدكتور أشرف حاتم حضور عدد من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عددا من الآعضاء، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.

وقال النائب سامح فتحي حبيب،عضو مجلس النواب، إن لجنة الصحة وافقت على تكليف الصيادلة خريجي 2018 و 2019 على أن يبدأ تكليف دفعة 2018 على الفور، فضلا عن تحديد جدول زمني من الوزارة لعرض تكليف دفعة 2019، وعرضه بعد أسبوعين على لجنة الصحة بمجلس النواب على رئاسة الوزراء لإصدار قرار بتكليفها.