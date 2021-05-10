تدهور حالة سمير غانم في عزل كورونا

قالت مصادر فنية إن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم تدهورت مساء أمس الأحد، وهو موضوع حاليا على جهاز التنفس الصناعي.

وكان غانم المصاب بكورونا والنزيل بوحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، قد أجريت له جلسة غسيل كلوي، ساهمت في إضعاف حالته الصحية.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، أمس الأول السبت، رسالة بشأن الحالة الصحية لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد دخولهما المستشفى للعلاج من خلل في الكلى وفيروس "كورونا" المستجد.

وشاركت دنيا سمير غانم دعاء مؤثرا لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، كان من بين كلماته: "اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية، اللهم داوي سمير غانم ودلال عبدالعزيز بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم خذ بيديهم واحرسهما بعينيك التي لا تنام، اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الرحمين، اللهم إنا نسألك شفاءا جميلا ودودا حنونا نرى فيه آياتك".