 الرئيس التونسي يُكلف وزيرة العدل بدعم وإرساء هيئة الصلح الجزائي لإعادة الأموال المنهوبة للشعب - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مايو 2022 4:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يُكلف وزيرة العدل بدعم وإرساء هيئة الصلح الجزائي لإعادة الأموال المنهوبة للشعب

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 4:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 4:16 ص

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة العدل ليلي جفال بدعم وإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي.
وشدّد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق، وبدل أن تحمي الإجراءات الحقوق تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها.
وأكّد الرئيس التونسي - خلال لقائه اليوم مع وزيرة العدل ليلي جفال بقصر قرطاج - على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على مقاعد القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية، مذكّرا بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب.
وتناول اللقاء ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك