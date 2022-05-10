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طوكيو تسجل 4451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 10:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 10:40 ص

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء، 4451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 1440 حالة مقارنة بيوم أمس الاثنين، وبارتفاع بواقع 1904 حالات مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 9 مرضى، بانخفاض بواقع حالة مقارنة بأمس الاثنين، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 8 ملايين و126 ألفا و472 حالة، وعدد حالات الوفاة 29 ألفا و847 حالة.

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