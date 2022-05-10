إيلون ماسك يؤكد اعتزامه الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الرقمية الجديدة

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للمفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون، أنه يعتزم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالاعتدال في المحتوى، وذلك قبيل استحواذ ماسك الوشيك على تويتر.

وقال ماسك، في مقطع فيديو مع بريتون نشر عبر "تويتر" في ولاية تكساس: "اتفق مع كل ما قلته، حقا. اعتقد أن تفكيرنا متشابه بشكل كبير للغاية".

والتقى بريتون والرئيس التنفيذي لشركة تسلا في مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية قبيل محادثات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتنسيق اللوائح المنظمة لعمل هذا القطاع.

وأثار قرار ماسك شراء تويتر مخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن الامتثال التنظيمي بشأن المحتوى المضلل والمضر حال صارت الشركة مملوكة بشكل خاص لمالك واحد.

ورغم ذلك، قال بريتون في وقت سابق إنه لا يرى أي مشكلات تتعلق بفرض القواعد حتى لو صار تويتر ملكا للملياردير ماسك بمفرده.

وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" في أبريل الماضي: "سوف يتعين على أي شركة في الاتحاد الأوروبي الوفاء بالالتزامات التي نفرضها.. وهذا هو الأمر ببساطة".

وذكر أن المخالفين للقواعد الجديدة يمكن أن يواجهوا غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتهم السنوية على مستوى العالم.

يذكر أن مجلس إدارة تويتر وافق على عرض ماسك شراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار (42 مليار يورو) في أبريل الماضي. وسوف يتم إتمام الصفقة بحلول نهاية العام، وهو ما يتوقف على موافقة المساهمين.