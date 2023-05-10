

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك أنباء أولية عن إصابة مباشرة في مدينة سديروت التي تعرضت لوابل كثيف من صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وبدأت المقاومة، إطلاق رشقات صاروخية كثيفة على عسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف غزة، في أعقاب التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

وأمس الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.