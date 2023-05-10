سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تسارع في كل تصعيد عسكري إسرائيلي للجم العدوان

قال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن «الحكومة الإسرائيلية تحاول تصدير أزمتها الداخلية، من خلال ارتكاب جرائم مكتملة الأركان، وعدوان عسكري دموي غير مبرر ضد الشعب الفلسطيني في غزة والقدس وطولكرم وجنين وأريحا والخليل وكل الأنحاء».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تجاوز 25، مشيرًا إلى أن فلسطين تتابع الجريمة مكتملة الأركان لقوات الاحتلال.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى مصر الشقيقة الكبرى والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى تعليماته بالتحرك العاجل لوقف ولجم هذا العدوان، معربًا عن أمله في التزام إسرائيل بوقف عدوانها وتصعيدها غير المبرر.

وذكر أن «مصر تتحدث عن التهدئة ووقف العدوان في أنحاء الأراضي الفلسطينية وليس غزة فقط»، مؤكدًا أنها «تسارع في كل تصعيد عسكري إسرائيلي للجم العدوان ووقف نزيف الدماء».

وأضاف أن «إسرائيل مستمرة في إطلاق الرشقات الصاروخية في أجواء غزة»، معقبًا: «نتعرض إلى عدوان إسرائيلي مستمر، ومطلوب من المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري عاجل؛ لتوفير حماية ولإنهاء هذا العدوان الإسرائيلي الذي طال أمده».

وذكر أن تنفيذ 40 طائرة عملية اغتيال لـ3 من القيادات الفلسطينية، رغم وجودهم بين عائلات مكونة من النساء والأطفال وداخل منطقة مكتظة بالسكان، مماثل لما حدث في حرب 2008 – 2009.

ولفت إلى أن «العصابات المسلحة للمستوطنين تعتدي على المواطنين الفلسطينيين، وتصادر الأراضي، وتقتلع الأشجار، وتصادر المحاصيل، وترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، بحماية جيش الاحتلال وسلطاته».

وأكمل أن «العالم يكيل بمكيالين في التعامل مع القضية»، مستطردًا: «عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني وفلسطين، نسمع صوتًا خافتًا وخجولًا، لكن في قضية أخرى يعلو الصوت الدولي وتتوالى المساعدات الدولية».

https://www.youtube.com/watch?v=SOtSJzO_tMk