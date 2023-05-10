تقرير: مولر يدرس إمكانية الرحيل عن المبكر عن بايرن ميونخ

يدرس توماس مولر لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، الرحيل مبكراعن النادي البافاري، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد".

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن مولر لا يشعر بالسعادة إزاء وضعه في النادي، حيث يجلس باستمرار على مقاعد البدلاء، خاصة منذ قدوم المدير الفني الجديد توماس توخيل في مارس الماضي.

ويمتد عقد مولر مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2024 ، لكنه لا يفكر في الاعتزال، ووفقا لصحيفة "بيلد" فإنه يدرس إمكانية الانتقال لناد أخر.

ويحظى مولر الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014، بشعبية كبيرة بين الجماهير ، ويعتبر أحد أساطير النادي البافاري، حيث توج بـ11 لقبا في الدوري الألماني ( البوندسليجا) ولقبين في دوري أبطال أوروبا.