 أكسيوس: تقرير الخارجية الأمريكية ينتقد إسرائيل بدون اتهامها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكسيوس: تقرير الخارجية الأمريكية ينتقد إسرائيل بدون اتهامها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة

وكالات
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 10:24 ص

كشف مسئولون أمريكيون أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيقدم، اليوم الجمعة، تقريرا إلى الكونجرس، ينتقد فيه بشدة ممارسات إسرائيلية في قطاع غزة، لكنه لن يتهم تل أبيب بانتهاك شروط استخدام الأسلحة.

وأوضح موقع "أكسيوس" الإخباري أن تقرير بلينكن "لن يصل إلى حد الاستنتاج بأن إسرائيل انتهكت شروط استخدامها للأسلحة الأمريكية"، وذلك في خضم توترات في العلاقة بين الحليفين البارزين، وحجب واشنطن شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب التطورات في قطاع غزة.

وأوضح المسئولون أن التقرير "يقيّم ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقانون الدولي، أو عرقلت عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وقد تسبب في جدل داخلي كبير في وزارة الخارجية الأمريكية.
وجرى إعداد التقرير "الحساس سياسيا"، حسب أكسيوس، بموجب مذكرة أمن قومي جديدة أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير الماضي.

وتراجع وزارة الخارجية كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية بواسطة إسرائيل و6 دول أخرى منخرطة في صراعات مسلحة مختلفة، وإذا ثبت انتهاك أية دولة منهم للقانون الإنساني، أو إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، قد يقود ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية.

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