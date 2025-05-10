باكستان تعيد فتح المجال الجوي بعد وقف إطلاق النار مع الهند

قال مسؤول، اليوم السبت، إن باكستان فتحت مجالها الجوي بالكامل أمام جميع أنواع الطائرات المدنية والحربية بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار مع الهند حيز التنفيذ.

ويمثل هذا التقدم خطوة مهمة في خفض التصعيد بعد أيام من التوترات الشديدة والهجمات الصاروخية الليلية على جانبي الحدود.

وذكر متحدث باسم هيئة المطارات الباكستانية أن: "المجال الجوي الباكستاني تمت إعادة فتحه أمام جميع أنواع الطائرات".

وأضاف أن: "جميع المطارات متاحة للرحلات الجوية المنتظمة".

كانت السلطات أعلنت في وقت سابق في الساعة 0350 (2250 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة) إغلاق المجال الجوي الذي تم تعليقه عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.







