يستضيف مركز ماسبيرو للدراسات السادسة مساء غد الاثنين، الكاتب الصحفي عبد الله السناوي في حوار حول كتابه "أحاديث برقاش .. هيكل بلا حواجز"، الصادر عن دار الشروق، وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، والأمين العام للهيئة، المخرج مجدي لاشين.

اللقاء تنظمه أكاديمية ماسبيرو برئاسة الدكتور حازم أبو السعود، ومركز ماسبيرو للدراسات برئاسة الدكتورة سحر علي، يشارك فيه نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن الثقافي، قيما تبث قناة النيل الثقافية فعاليات اللقاء في سهرة نهاية الأسبوع.

يضم كتاب (أحاديث برقاش) سلسلة من الحوارات المهمة، والتي امتدّت 16 عامًا متصلة، اقترب فيها الكاتب الصحفي عبد الله السناوي من الأستاذ محمد حسنين هيكل دون أي حواجز، ليكشف عن الكثير من الأسرار والكواليس، بعضها تم نشره لأول مرة عبر الكتاب.

يتحدث السناوي عن الكتاب، والذي يتنقل من خلاله هيكل في حوارات بين الصحافة والسياسة، ويكشف عن تجربته التي بدأها في جريدة الإيجيبشان جازيت، وصولًا إلى قرار مغادرته الأهرام قبل إقالته من الرئيس السادات. كما يروي قصة لقائه مع الرئيس شارل ديجول في فرنسا.

ويروي الكتاب أيضاً كيف صك هيكل مصطلح "النكسة" عندما شرع في كتابة خطاب التنحي يونيو 1967، والعديد من الملفات والقضايا التي عاصرها هيكل أو كان طرفاً فيها على مدى 70 عاماً.

كما يكشف السناوي في كتاب "أحاديث برقاش" عن وصية هيكل التي تضمنت نعيًا كتبه بنفسه لينشر في الصحف عند رحيله.