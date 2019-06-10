وزير خارجية ألمانيا: نريد الوفاء بالتزاماتنا في الاتفاق النووي لكن لا يمكنا صنع المعجزات

•طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لإنقاذه



قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إن الوضع في الشرق الأوسط متوتر للغاية وخطير بشكل استثنائي، معقبًا: «نريد الوفاء بالتزاماتنا في الاتفاق النووي لكن لا يمكنا أن نصنع المعجزات».

وأضاف في تصريحات عاجلة وفقًا لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لإنقاذه، مؤكدًا على أهمية مواصلة الحوار الصريح مع إيران.

وأشار وزير خارجية ألمانيا إلى أن تصعيد التوترات القائمة في الوقت الحالي، يمكن أن يؤدي لتصعيد عسكري.

ووصل وزير الخارجية الألماني إلى طهران لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وطهران.

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق، مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

جاء ذلك، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.