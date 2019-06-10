الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد عدد المحترفين والمواليد بالدوري بالموسم الجديد

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حدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين المحترفين الأجانب والمواليد بكل فريق منافس في الدوري بكل درجاته في الموسم الجديد.

ونشر الاتحاد السعودي بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت ذكر فيه تفاصيل القرار والتي تضمنت :"تواجد 7 لاعبين أجانب وواحد مواليد لأندية الدوري السعودي للمحترفين (الدوري الممتاز)، و 4 أجانب لأندية الدرجة الأولى وواحد مواليد، ولاعبين أجنبيين و2 مواليد لأندية دوري الدرجة الثانية".

كما اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى (الصيفية) يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم السبت 31 أغسطس 2019، وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الثانية (الشتوية) يوم الأربعاء 1 يناير 2020 وتستمر حتى يوم الجمعة 31 من ذات الشهر.