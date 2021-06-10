رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة

تفقد اليوم الخميس، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة، وذلك للاطمئنان على توفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، واتخاذ التدابير اللازمة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة سعيد عميد كلية التجارة وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد رئيس الجامعة، على توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، واتخاذ سبل الأمن الصحي داخل كل لجنة، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، متابعًا انتظام عملية تعقيم قاعات الامتحانات والمعامل قبل بدء الامتحان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى أثناء اليوم، تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكلية والجامعة.

وأكد منصور، ضرورة اتباع أسس الوقاية والتهوية وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية، حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة، مطالبًا بضرورة العمل على تسخير كل إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات.