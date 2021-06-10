تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، لطيف على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 35

بورسعيد 22 28

الإسكندرية 21 29

شرم الشيخ 28 38

أسوان 28 45

كاترين 20 31

الإسماعيلية 25 37